Meteo torna la neve in Trentino | da stasera fiocchi anche a bassa quota

Da trentotoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera in Trentino torna la neve. Le temperature si abbassano e i fiocchi potrebbero scendere anche a quote basse. Le nevicate sono attese soprattutto nelle ore serali, creando un cambiamento nel meteo di inizio febbraio. La situazione resta sotto controllo, ma i residenti devono prepararsi a un nuovo episodio di neve.

Sarà un inizio di settimana, e con esso un inizio febbraio, caratterizzato dalle basse temperature su parte del Nord, le quali potranno favorire nevicate fino a bassa quota. Ma poi la quota neve salirà e saranno le Alpi a fare il pienone con accumuli freschi complessivi alla vigilia delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 anche oltre il metro. Nel dettaglio, che tempo farà in Trentino? La risposta la danno le previsioni del portale Meteotrentino. Lunedì 2 febbraio, ovvero oggi, al mattino ci saranno nubi basse specie sui settori centro orientali con temporanee schiarite in mattinata. Dalla sera deboli nevicate anche a bassa quota.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Meteo Trentino

Meteo, passato l’anticiclone: torna la neve anche a bassa quota

Neve in Trentino Alto Adige, il video dei primi fiocchi: tutto imbiancato fino a bassa quota

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Neve in Trentino Alto Adige: cadono i primi fiocchi

Video Neve in Trentino Alto Adige: cadono i primi fiocchi

Ultime notizie su Meteo Trentino

Argomenti discussi: Meteo Neve: accumuli fino a 40 cm su Alpi e Appennini, ora arriva a quote basse. Mappa delle zone interessate; Correnti atlantiche scatenate, piogge abbondanti con temperture miti. Nuova neve in quota; Meteo, torna la neve sul Trentino; Previsioni meteo - Torna la NEVE anche in pianura al nord-ovest?.

meteo torna la neveCandelora 2026, le previsioni meteo del 2 febbraio: torna il maltempo con pioggia e neveLe previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, in cui si celebra la Candelora, antica festa pagana entrata poi nella tradizione ... fanpage.it

meteo torna la neveMeteo, febbraio si apre con freddo e tanta neve: dopo la tregua torna il maltempo (ma non ovunque)Meteo, torna il maltempo. Una serie di perturbazioni, sospinte da profonde depressioni atlantiche e rinvigorite da minimi secondari sul ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.