Meteo torna la neve in Trentino | da stasera fiocchi anche a bassa quota

Questa sera in Trentino torna la neve. Le temperature si abbassano e i fiocchi potrebbero scendere anche a quote basse. Le nevicate sono attese soprattutto nelle ore serali, creando un cambiamento nel meteo di inizio febbraio. La situazione resta sotto controllo, ma i residenti devono prepararsi a un nuovo episodio di neve.

Sarà un inizio di settimana, e con esso un inizio febbraio, caratterizzato dalle basse temperature su parte del Nord, le quali potranno favorire nevicate fino a bassa quota. Ma poi la quota neve salirà e saranno le Alpi a fare il pienone con accumuli freschi complessivi alla vigilia delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 anche oltre il metro. Nel dettaglio, che tempo farà in Trentino? La risposta la danno le previsioni del portale Meteotrentino. Lunedì 2 febbraio, ovvero oggi, al mattino ci saranno nubi basse specie sui settori centro orientali con temporanee schiarite in mattinata. Dalla sera deboli nevicate anche a bassa quota.🔗 Leggi su Trentotoday.it

