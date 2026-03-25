Malore per Sara a Uomini e Donne rissa sfiorata Matteo-Ciro | cosa non è andato in onda

Durante la registrazione di Uomini e Donne mercoledì 24 marzo 2026, si è verificato un malore che ha coinvolto una delle partecipanti, Sara. Inoltre, tra i presenti si è verificata una rissa tra due concorrenti, Matteo e Ciro, che non è stata trasmessa nella puntata andata in onda. La registrazione ha quindi incluso eventi non mostrati nel programma televisivo.

La puntata di Uomini e Donne di mercoledì 24 marzo 2026 rappresenta solo una parte di ciò che è accaduto realmente durante la registrazione. Secondo le anticipazioni e le ricostruzioni emerse nei giorni precedenti, alcuni momenti particolarmente tesi non sono stati trasmessi, lasciando fuori dalla narrazione televisiva diversi retroscena. I protagonisti sono Ciro Solimeno, Matteo Stratoti e Sara Gaudenzi: ecco cosa abbiamo scoperto. Mario Lenti lascia definitivamente il trono over: il vero motivo Una registrazione molto tesa. La puntata di Uomini e Donne del 24 marzo 2026 deriva da una registrazione caratterizzata da forti tensioni. Le dinamiche legate al percorso di Sara Gaudenzi hanno acceso il confronto tra i protagonisti del trono classico. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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