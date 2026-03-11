Uomini e Donne anticipazioni | Ciro e Matteo rissa sfiorata Sara Gaudenzi colta da malore

Durante la registrazione di oggi di Uomini e Donne, avvenuta l'11 marzo, sono tornate nel Trono Over Elisabetta Gigante e Sabrina Zago, mentre nel segmento Classico si sono registrate scene di tensione con baci e gelosie. Inoltre, Ciro e Matteo sono stati coinvolti in una discussione che ha quasi portato a una rissa. Durante la registrazione, anche Sara Gaudenzi è stata colta da un malore improvviso.

Nella registrazione di oggi 11 marzo di Uomini e Donne, Elisabetta Gigante e Sabrina Zago tornano nel Trono Over, mentre nel Classico tensione alle stelle con baci, gelosie e una rissa sfiorata tra Ciro e Matteo. Oggi, mercoledì 11 marzo, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre dating show condotto da Maria De Filippi, affiancata come sempre dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. La puntata è stata particolarmente movimentata tra ritorni sul parterre, discussioni accese e una rissa sfiorata nel Trono Classico. Ecco tutte le anticipazioni diffuse da Lollo Magazine. Trono Over: ritorni e scontri... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

