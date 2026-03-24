A Uomini e Donne, registrato l’11 marzo 2026, si sono verificati momenti tesi che hanno coinvolto tre partecipanti, con una rissa sfiorata e un malore tra i protagonisti. La puntata, tornata in onda il 24 marzo 2026, ha anche visto alcune clip censurate. Le dinamiche tra i presenti hanno attirato l’attenzione del pubblico e dei media specializzati.

Uomini e Donne torna in onda il 24 marzo 2026 con una puntata particolarmente delicata, legata alla registrazione dell’ 11 marzo 2026. La distanza tra registrazione e messa in onda ha alimentato curiosità su quanto accaduto nel trono classico, soprattutto per alcune dinamiche che potrebbero non essere mostrate integralmente su Canale 5. Grave segnalazione su Alessio Rubeca dopo la scelta Uomini e Donne: una puntata in differita di 13 giorni. La puntata di Uomini e Donne del 24 marzo 2026 arriva con ben tredici giorni di distanza rispetto alla registrazione. Un intervallo che ha fatto emergere indiscrezioni su possibili tagli e modifiche nella versione trasmessa su Canale 5. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Rissa sfiorata, malore e censura a Uomini e Donne: coinvolti Sara, Matteo e Ciro

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