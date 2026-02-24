Anziana muore dopo un mese d’agonia Ora la sua badante è accusata di omicidio

Maria Betco, 65 anni, è accusata di aver causato la morte dell'83enne che assisteva a Pergola, dopo un mese di agonia. La badante moldava è stata arrestata e ora si trova sotto accusa per omicidio aggravato, in seguito al decesso della donna. La vicenda ha suscitato scalpore nella comunità locale, poiché l'anziana era stata trovata in condizioni critiche. La ricostruzione dei fatti prosegue con attenzione da parte delle autorità.

© Ilrestodelcarlino.it - Anziana muore dopo un mese d’agonia. Ora la sua badante è accusata di omicidio

di Antonella Marchionni Morta dopo un mese di agonia: ora l’accusa diventa omicidio aggravato. La badante moldava Maria Betco, 65 anni, già in carcere per tentato omicidio, è ora accusata di omicidio volontario aggravato dopo il decesso dell’83enne che assisteva a Pergola. È finita nel modo più tragico una vicenda che da settimane tiene con il fiato sospeso Pergola. Maria Bigonzi, 83 anni, è morta domenica scorsa dopo quasi un mese di ricovero. Era stata trovata il 26 gennaio riversa a terra, in una pozza di sangue, nel suo appartamento di Largo Lucania, con una gravissima frattura alla teca cranica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Pergola, anziana in fin di vita con una ferita alla testa: arrestata la badante accusata di tentato omicidioIn un incidente a Pergola, un’anziana donna è stata trovata a terra con una ferita alla testa. Femminicidio a Castel Volturno: muore dopo dieci giorni di agonia, l’ex compagno ora accusato di omicidioUn femminicidio si è verificato a Castel Volturno, dove una donna nigeriana di 33 anni è deceduta dopo dieci giorni di agonia. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Anziana muore dopo un mese d’agonia. Ora la sua badante è accusata di omicidio; Coccaglio, muore dopo un mese l’anziana investita in bici; Ha il femore rotto ma non ci sono posti in Ortopedia, anziana muore dopo intervento in ritardo; Anziana muore in ospedale nel Cosentino, medici indagati. Anziano ciclista muore travolto da un furgone a PoianellaTragedia questa mattina a Poianella di Bressanvido, dove un anziano ciclista è morto dopo essere stato travolto da un furgone. Il dramma si è consumato ... ecovicentino.it Ha il femore rotto ma non ci sono posti in Ortopedia, anziana muore dopo intervento in ritardoI parenti di una donna di 88 anni denunciano l’operato dei medici dell’ospedale di Copertino che l’hanno portata in sala operatoria solo 48 ore dopo la caduta ... bari.repubblica.it Anziana muore in ospedale a Castrovillari dopo essere stata operata a Paola: diversi medici indagati https://gazzettadelsud.it/p=2174813 - facebook.com facebook