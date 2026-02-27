Accusa un malore mentre si trova in casa | muore a 68 anni il dentista Paolo Morini

Un uomo di 68 anni è deceduto questa mattina nella sua abitazione di via Panoramica ad Ancona. Si tratta di un dentista che è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava in casa. I soccorritori sono intervenuti, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La vicenda ha suscitato scalpore nella comunità locale.

ANCONA – E' Paolo Morini, 68 anni, il dentista anconetano colpito da un arresto cardiocircolatorio nella tarda mattinata di oggi nella sua abitazione di via Panoramica. L’allarme è scattato poco dopo il malore: sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Gialla di Ancona insieme. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

