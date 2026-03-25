Malore improvviso muore videomaker di 43 anni

Un videomaker di 43 anni è deceduto improvvisamente a causa di un malore. L'uomo, conosciuto per il suo lavoro nel settore fotografico e video, lascia una bambina di cinque anni. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici, anche se non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del decesso. La famiglia si sta occupando delle procedure legate al decesso.

Senna Comasco – In famiglia, lo ricordano come un bravo papà. Lascia una bimba di cinque anni Andrea Farnocchia, apprezzato fotografo e videomaker con esperienze all’estero, morto a 43 anni: non è sopravvissuto al malore che ha accusato a pochi passi da casa nel pomeriggio di domenica. Trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano, in condizioni parse già disperate, è morto nelle ore successive. Cordoglio nel paese, a partire dalla frazione di Navedano, dove viveva. I vicini raccontano che domenica pomeriggio Farnocchia era tornato a casa per poggiare l’attrezzatura del lavoro. Poco dopo è uscito ed è stato trovato a terra,... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Malore improvviso, muore videomaker di 43 anni Articoli correlati Salerno, malore improvviso: muore donna di 30 anniLa giovane si trovava nella zona orientale della città in compagnia di un uomo di Salerno, conosciuto tramite social network, quando ha accusato un... Malore improvviso in bagno. Muore un papà di 42 anniUn malore improvviso che, nonostante la straordinaria mobilitazione di soccorsi, è risultato fatale per un padre di famiglia di appena 42 anni. Approfondimenti e contenuti su Malore improvviso Discussioni sull' argomento Andrea Teso muore a 3 anni: il malore nel lettino, la mamma era andata a svegliarlo dopo il riposino. Inutile la corsa in ospedale; Malore improvviso, bimbo di tre anni muore durante il trasporto in ospedale; Giovane di 23 anni muore dopo un improvviso malore; Malore improvviso, morto un bimbo di tre anni. È scomparso per un malore improvviso Giuseppe Gatti, 55 anni, cardiochirurgo all’ospedale di Cattinara. - facebook.com facebook