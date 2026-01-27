Un malore improvviso ha causato la morte di un uomo di 42 anni, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi. Un evento che sottolinea l’importanza di intervenire prontamente in situazioni di emergenza.

Un malore improvviso che, nonostante la straordinaria mobilitazione di soccorsi, è risultato fatale per un padre di famiglia di appena 42 anni. E’ accaduto l’altra sera in centro a Luzzara, in un appartamento di viale Filippini. All’ora di cena l’uomo, il 42enne Francesco Floreno, è stato trovato a terra, in bagno, privo di sensi, probabilmente colpito da una crisi cardiaca. E’ stata la moglie a dare l’allarme alla centrale operativa del 118. Con l’automedica della Bassa impegnata altrove, a Luzzara sono stati inviati, oltre all’ambulanza della Croce rossa guastallese e l’autoinfermieristica di zona, anche l’automedica di Casalmaggiore (arrivata dal Cremonese) e l’elisoccorso di Brescia, atterrato in un terreno vicino al campo sportivo dl paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malore improvviso in bagno. Muore un papà di 42 anni

