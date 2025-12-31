Salerno malore improvviso | muore donna di 30 anni
Una donna di 30 anni, originaria della provincia di Napoli, è deceduta nella notte tra sabato e domenica a Salerno, dopo un malore improvviso. La giovane si trovava nella zona orientale della città insieme a un uomo conosciuto tramite social network. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso.
Indagini in corso in merito al decesso di una donna di poco più di trent’anni, originaria della provincia di Napoli, avvenuto nella notte tra sabato e domenica La giovane si trovava nella zona orientale della città in compagnia di un uomo di Salerno, conosciuto tramite social network, quando ha accusato un malore improvviso. L’accompagnatore ha provveduto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
