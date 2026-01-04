Marco Gianni, avvocato di 55 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione a Rimini a causa di un malore improvviso. La notizia ha colto di sorpresa amici e familiari, che lo ricordano come un sognatore. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale, ancora in fase di accertamento le cause del decesso.

Rimini, 4 gennaio 2026 – I famigliari l’hanno trovato morto in casa. Un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo. Si è spento così il primo gennaio l’avvocato riminese Marco Gianni: aveva soltanto 55 anni. Professionista stimato, esperto di diritto internazionale, Gianni aveva vissuto e lavorato parecchi anni all’estero. Dopo le esperienze fatte in alcune importanti banche in Lussemburgo, a Monaco, a Zurigo, la sua professione l’aveva portato prima a Londra e poi a New York e Miami. Viveva con la famiglia: non si era mai sposato, non aveva figli. La tragedia è avvenuta giovedì, nel giorno di Capodanno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Avvocato trovato morto in casa a 55 anni, malore fatale per Marco Gianni. Gli amici: “Perdiamo un sognatore”

Leggi anche: Malore fatale il giorno di Natale, 46enne trovato morto in casa

Leggi anche: Addio a Cesare Paciotti, l'imprenditore è morto a 67 anni: fatale un malore in casa

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Avvocato trovato morto in casa a 55 anni, malore fatale per Marco Gianni. Gli amici: “Perdiamo un sognatore”; Carlo Luigi Montalbetti morto in casa, indagata la moglie per omicidio; Carlo Luigi Montalbetti, trovato morto sul divano di casa a Milano: indagata la moglie; Carlo Luigi Montalbetti, trovato morto in casa a Milano: indagata la moglie.

Avvocato trovato morto in casa a 55 anni, malore fatale per Marco Gianni. Gli amici: "Perdiamo un sognatore" - Si è spento così il primo gennaio l’avvocato riminese Marco Gianni: aveva sol ... msn.com