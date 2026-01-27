La scoperta di Sotatercept rappresenta un progresso importante nel trattamento dell’ipertensione polmonare. Questo farmaco innovativo agisce sulla causa della malattia, ovvero la proliferazione cellulare, offrendo nuove possibilità di cura per pazienti affetti da questa condizione rara. La ricerca continua a migliorare le opzioni terapeutiche e a rafforzare la comprensione di questa patologia complessa.

“Sotatercept è un farmaco innovativo perché è il primo che va a colpire la causa di malattia, ossia la proliferazione cellulare. I farmaci in commercio, assolutamente efficaci, sono prevalentemente vasodilatatori e, solo in parte minore, sono in grado di contrastare la proliferazione cellulare. L'innovatività di sotatercept sta dunque nel suo meccanismo d'azione”. È quanto ha detto Stefano Ghio, presidente Iphnet -Rete italiana ipertensione polmonare e responsabile Ss Cardiomiopatie - trapiantologia e ipertensione polmonare presso l’Irccs policlinico San Matteo di Pavia, all’incontro con la stampa, organizzato a Milano da Msd Italia, dedicato alla presentazione di una nuova e innovativa opzione terapeutica per l'ipertensione arteriosa polmonare (Iap), approvata alla rimborsabilità dall’Aifa - Agenzia italiana del farmaco, per il trattamento dei pazienti adulti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Malattie rare: Ghio (Iphnet), ‘sotatercept colpisce la causa dell’ipertensione polmonare’

