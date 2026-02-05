Bambini con malattie gravissime curati grazie a una terapia innovativa | sette in remissione completa

Sette bambini e adolescenti affetti da malattie autoimmuni gravi sono riusciti a guarire grazie a una terapia innovativa. La terapia CAR-T ha portato alla remissione completa, eliminando i sintomi e i segni delle patologie. Un risultato che dà speranza a molte famiglie e apre nuove prospettive nel trattamento di queste malattie.

Grazie alla terapia CAR-T, sette bambini e adolescenti affetti da gravi malattie autoimmuni non hanno più segni e sintomi delle patologie, raggiungendo così la remissione completa. Cos'è questo trattamento originariamente progettato per combattere i tumori del sangue e perché è stato così efficace.

