Malan FdI | Dimissioni per non danneggiare il Governo va avanti – Il video

Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato ha dichiarato che si dimetterà per non compromettere il funzionamento del governo, che continuerà comunque la sua attività. La sua decisione arriva in seguito al risultato negativo del referendum e alla conseguente crisi politica. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico a Roma il 25 marzo 2026.

(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2026 Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato commenta così il terremoto politico dopo il No al Referendum. La dichiarazione in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Meloni: «Santanché faccia la stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi». Il pressing sulla ministra, ma lei vuole rimanere Silvia Salis boccia le primarie del centrosinistra: «Sono sbagliate, fanno male alla coalizione. Io candidata? Sono la sindaca di Genova» Referendum, le profezie di Italo Bocchino per la vittoria del sì. Poi l’ammissione: «Si sono rivelate sbagliate» – Il video . 🔗 Leggi su Open.online

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La Stampa. . "Quanto al ministro Santanchè, come tutti i membri del governo, seguirà le indicazioni del presidente del Consiglio”. Le parole del senatore Lucio Malan (FdI) in Aula oggi, 25 marzo, per la mozione di sfiducia alla ministra Daniela Santanchè. E ag - facebook.com facebook

Sul caso Delmastro, Malan non vede problemi o ipotesi di reato. Nonostante indossi gli occhiali. Entrare in società con famiglie di prestanome della camorra - per ingenuità o meno - pare non sia un problema né un tema politicamente rilevante. Come sempre, x.com