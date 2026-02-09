Gardini Fdi | Non prendiamo lezioni sulla sicurezza dalla sinistra

Elisabetta Gardini di Fratelli d’Italia risponde a tono alle critiche sulla sicurezza. In piazza Montecitorio, la politica afferma che il suo partito non accetta lezioni dalla sinistra e ribadisce la posizione dura contro le violenze. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensione politica che non accenna a calmarsi.

Il nuovo pacchetto sicurezza, previsto per il prossimo Consiglio dei ministri, rappresenta un intervento legislativo di rilievo.

Questa sera Elisabetta Gardini torna a parlare, criticando duramente toghe e sinistra.

