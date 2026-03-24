Madri palestinesi e israeliane a piedi nudi per la pace | Roma ospita la Barefoot Walk

Da tpi.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, martedì 24 marzo 2026, Roma ospita la “Barefoot Walk: Mothers’ Call for Peace”, una marcia simbolica in cui madri palestinesi e israeliane cammineranno, scalze, fianco a fianco per chiedere la fine della violenza e la protezione dei bambini colpiti dal conflitto. A guidare il corteo saranno Reem Al-Hajajreh e Yael Admi, candidate al Premio Nobel per la Pace, che si toglieranno le scarpe e attraverseranno la città eterna. Il percorso prenderà il via alle 17 dall’Ara Pacis e si concluderà alla Terrazza del Pincio. La marcia è aperta a tutti, singoli cittadini o associazioni: chiunque desideri partecipare può farlo, a titolo individuale o insieme ad associazioni, richiedendo informazioni e aderendo alla marcia tramite questo link. 🔗 Leggi su Tpi.it

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