Oggi, martedì 24 marzo 2026, Roma ospita la “Barefoot Walk: Mothers’ Call for Peace”, una marcia simbolica in cui madri palestinesi e israeliane cammineranno, scalze, fianco a fianco per chiedere la fine della violenza e la protezione dei bambini colpiti dal conflitto. A guidare il corteo saranno Reem Al-Hajajreh e Yael Admi, candidate al Premio Nobel per la Pace, che si toglieranno le scarpe e attraverseranno la città eterna. Il percorso prenderà il via alle 17 dall’Ara Pacis e si concluderà alla Terrazza del Pincio. La marcia è aperta a tutti, singoli cittadini o associazioni: chiunque desideri partecipare può farlo, a titolo individuale o insieme ad associazioni, richiedendo informazioni e aderendo alla marcia tramite questo link. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Madri palestinesi e israeliane a piedi nudi per la pace: Roma ospita la Barefoot Walk

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