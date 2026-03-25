Le strade di Reggio Emilia sono state teatro di un episodio improvviso che ha attirato l’attenzione dei passanti. Un individuo ha corso in strada gridando frasi sconosciute e un clima di confusione è rapidamente cresciuto, coinvolgendo anche altri cittadini presenti. La scena si è conclusa con uno shock totale, lasciando dietro di sé un forte senso di smarrimento tra chi ha assistito alla vicenda.

Le strade di Reggio Emilia si sono trasformate improvvisamente nel set di un film folle e indecifrabile. Nel primissimo pomeriggio di mercoledì 25 marzo, intorno alle 13:30, la quiete della zona ospedaliera tra via dei Mille e viale Umberto I è stata squarciata da una sequenza surreale che ha lasciato passanti e automobilisti in uno stato di totale incredulità. Un uomo, completamente nudo e scalzo, ha iniziato a correre in mezzo alla carreggiata incurante del traffico sostenuto. Quello che inizialmente era sembrato a molti uno scherzo di pessimo gusto o una scommessa finita male, si è rivelato in pochi istanti un episodio di puro caos urbano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ma è tutto n*do”. Corre in strada e poi… shock totale. Il caos nella città italiana

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