Basta ci fermiamo Stop improvviso nella tv italiana | è caos totale nell’emittente

Nella redazione di un’emittente televisiva italiana si è verificato un fermo improvviso, causando un caos totale. I giornalisti hanno deciso di interrompere le trasmissioni e di alzare il tono dello scontro con l’editore. La situazione si è rapidamente fatta più tesa, con i membri dello staff coinvolti in un confronto acceso. La protesta è stata immediatamente visibile all’interno della sede dell’emittente.

Clima sempre più teso all’interno della redazione dell’emittente tv, dove i giornalisti hanno deciso di alzare il livello dello scontro con l’editore. Nelle ultime ore, come riferito dal sito Liberoquotidiano.it, l’assemblea dei giornalisti ha annunciato la proclamazione di uno sciopero, anche se le date dell’astensione dal lavoro non sono state ancora rese pubbliche. Un segnale forte che testimonia quanto la situazione interna all’emittente sia diventata delicata. Il confronto tra la redazione e l’editore si trascina da tempo, ma negli ultimi giorni avrebbe raggiunto un punto di rottura. Al centro della disputa ci sono due questioni principali: le retribuzioni relative al lavoro svolto la domenica e le condizioni contrattuali applicate ai giornalisti assunti più recentemente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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