Il mondo del calcio dice addio a Ori sport in lutto per la scomparsa dello storico dirigente

Il mondo del calcio romagnolo piange la perdita di Oreste Pelliccioni, noto come

Il mondo del calcio romagnolo è in lutto per la scomparsa di Oreste Pelliccioni, storico dirigente sportivo e titolare della Ori Sport, con cui era stato anche fornitore ufficiale della Rimini Calcio. E’ scomparso all’età di 75 anni, dopo aver combattuto una lunga malattia. E’ stato dirigente a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

