Addio a Silvio Canelli ex sindaco e anima dello sport cittadino

La comunità di Cento piange Silvio Canelli, ex sindaco e grande appassionato di sport. È morto ieri, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva e lo rispettava. Canelli aveva dedicato gran parte della sua vita alla città, sia in politica che nel mondo dello sport. Ora tutti ricordano il suo impegno e il suo modo diretto di fare.

La comunità di Cento è in lutto per la scomparsa di Silvio Canelli, figura di spicco della vita pubblica e sportiva della città. Canelli si è spento all’età di 86 anni, lasciando la sua impronta nella politica locale e nello sport, dove ha guidato la Benedetto XIV e la Centese Calcio. Sindaco di Cento dal 1989 al 1993, Canelli ha caratterizzato la sua azione amministrativa con un forte attaccamento alla città e alle sue comunità. Il suo impegno non si è limitato alla politica, per anni è stato protagonista anche nel tessuto sportivo cittadino, ricoprendo ruoli di vertice come presidente della Benedetto XIV per più di quattro anni e alla guida della Centese Calcio, contribuendo alla crescita di entrambe le realtà.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

