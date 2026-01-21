Durante la LVMH Watch Week a Milano, sono state presentate alcune delle ultime novità nel settore dell’orologeria. Tra queste, spicca un nuovo orologio di Hublot, dedicato a Novak Djokovic. Mentre il tennista si confronta con gli Australian Open, l’orologio si presenta come un omaggio sobrio e raffinato al suo percorso e alla sua carriera. Un segno di stile che unisce passione e precisione, senza eccessi o sensazionalismi.

Mentre in questi giorni Novak Djokovic è impegnato sul campo in occasione degli Australian Open dall'altra parte del globo, da questa parte la LVMH Watch Week ha portato a Milano una serie di novità del mondo dell' orologeria. Tra le maison presenti, Hublot - dopo aver presentato la sua ultima collabo con Samuel Ross,- si è spinta pure oltre con un altro segnatempo che non è passato inosservato, tanto per l'estetica, quanto per essere un dichiarato omaggio a Novak Djokovic, il più grande tennista di tutti i tempi. Come del resto raccontano i numeri: Novak ha conquistato la sua 101esima vittoria in un torneo professionistico nel novembre dello scorso anno, aggiungendo ulteriore gloria a una carriera stellare che lo ha visto conquistare quasi tutti i record in questo sport. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Hublot ha fatto un nuovo orologio che è una dichiarazione d'amore per Novak Djokovic

