Il consiglio comunale di Lecco ha approvato lunedì sera una variazione al bilancio di previsione 2026-2028 con 18 voti favorevoli e 11 contrari. Si tratta dell'ultima variazione prima delle elezioni di maggio, e la decisione è stata presa durante una seduta in cui si sono registrate posizioni divergenti tra i consiglieri.

Con 18 voti favorevoli e 11 contrari il consiglio comunale di Lecco ha approvato lunedì sera la variazione al bilancio di previsione 2026-2028, l'ultima della legislatura prima delle elezioni di maggio. Al centro del dibattito, durato oltre due ore, un pacchetto da quasi 13 milioni di euro in conto capitale e, soprattutto, oltre 10,7 milioni già accantonati a favore del futuro progetto di riqualificazione del centro sportivo del Bione. L'opposizione ha parlato apertamente di manovra elettorale; la maggioranza ha difeso l'operazione come il frutto di una pianificazione finanziaria avviata ben prima della campagna. La variazione al bilancio di previsione 2026-2028 è stata approvata con 18 voti favorevoli e 11 contrari su 29 votanti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - L'ultima variazione di bilancio divide il consiglio comunale: dove vanno i soldi dei lecchesi

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