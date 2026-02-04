Contrasto in consiglio comunale | il Piano per la sicurezza idrogeologica divide i gruppi politici su scelte strategiche

Alle 15.37 di oggi, nella sala consiliare del Comune, si è chiuso un dibattito acceso tra i consiglieri. Il Piano per la sicurezza idrogeologica ha diviso le forze politiche, con opinioni contrastanti sulle scelte da adottare per proteggere meglio la città. La discussione è stata intensa, con alcuni che chiedevano interventi più rapidi e altri che si sono opposti a determinati interventi considerati troppo costosi o poco efficaci. La questione rimane al centro del confronto politico, mentre la città aspetta decisioni chiare e concrete.

Alessandria, 4 febbraio 2026. Alle 15.37, nella sala consiliare del Palazzo comunale, si è chiuso un dibattito che ha acceso i riflettori su un nodo strategico per il futuro della città: la sicurezza idrogeologica. Il Consiglio comunale ha approvato, con il voto favorevole della maggioranza di centrosinistra, la variante di adeguamento del Piano regolatore al Piano di assetto idrogeologico (Pai), un passaggio che i tecnici definiscono fondamentale per ridurre il rischio di alluvioni in una zona che, negli ultimi vent'anni, ha subito più di un'emergenza legata a eventi meteorologici estremi. Il voto, però, si è svolto senza la presenza del centrodestra, che ha deciso di astenersi, una scelta che ha scatenato un acceso dibattito politico e un'immediata reazione da parte del sindaco e dei suoi assessori.

