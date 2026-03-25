Romelu Lukaku si concentra esclusivamente sulla conclusione della stagione con il Napoli, lasciando da parte eventuali considerazioni sul suo futuro. In questo momento, l’attaccante belga è impegnato a dare il massimo in campo per la squadra partenopea, senza commentare le possibili trattative o cambi di club. La sua attenzione è rivolta unicamente alle prossime partite e alla prestazione con il club attuale.

Il presente di Romelu Lukaku è tutto dentro il finale di stagione del Napoli. Nessuna fuga in avanti. Nessun ragionamento su quello che verrà. Il centravanti belga, in questa fase, pensa solo al campo e alla necessità di ritrovare la condizione migliore per aiutare la squadra nel momento più delicato del campionato. A fare chiarezza sul suo stato d’animo è La Gazzetta dello Sport, che allontana le ipotesi sul futuro e riporta l’attenzione su ciò che conta davvero adesso per l’attaccante. Intorno a lui continuano a circolare voci, suggestioni e scenari diversi, ma la priorità resta una sola: allenarsi, stare bene e incidere ancora con la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku pensa solo al Napoli: futuro messo da parte

Articoli correlati

Calciomercato Napoli, dalla Turchia: "Il Besiktas pensa a Lukaku"Romelu Lukaku continua a suscitare grande interesse tra le ‘big’ del campionato turco.

Lukaku, il futuro al Napoli non è scontato: trattativa aperta e contatti in corsoIniziano le riflessioni sul futuro e, inevitabilmente, il nome di Romelu Lukaku torna ad occupare spazi importanti negli uffici di Castel Volturno.

LUKAKU È MORTO POCO FA. NAPOLI IN LUTTO. TIFOSI IN LACRIME #shorts

Altri aggiornamenti su Lukaku pensa

Temi più discussi: Cagliari-Napoli, tornano i fab four: la sfida è lanciata; L'Anderlecht pensa a Lukaku, tre strade per il futuro del centravanti; Napoli, Lukaku pensa al ritorno all’Anderlecht: il futuro del bomber resta in bilico; Conte già pensa alla ripresa degli allenamenti, organizza un'amichevole: c'entrano Anguissa... e Giovane!.

Napoli, Lukaku pensa al ritorno all’Anderlecht: il futuro del bomber resta in bilicoSecondo quanto riportato da Il Mattino, Lukaku non ha nascosto l’idea di tornare all’Anderlecht, squadra in cui aveva mosso i primi passi da professionista e con la quale conserva legami affettivi mol ... gonfialarete.com

Lukaku, niente Belgio: l'attaccante lascia il ritiro e torna a Napoli, il motivoIl belga non scenderà in campo nelle due sfide internazionali con Stati Uniti e Messico: il comunicato azzurro spiega il perché del suo rientro ... tuttosport.com

Napoli, Lukaku pensa all'addio Destinazione clamorosa di Daniele Nordio - facebook.com facebook

#Lukaku pensa al domani: #Napoli fino al 2027, poi l’ #Anderlecht Le ultime – Il Mattino x.com