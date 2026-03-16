Romelu Lukaku è al centro di trattative tra il suo attuale club e il Napoli. I contatti tra le due parti sono ancora in corso e non è stata presa una decisione definitiva sul suo trasferimento. Le discussioni continuano, mentre il nome dell’attaccante viene spesso menzionato nelle conversazioni tra le due società. La situazione rimane aperta e nessuna conclusione è stata ancora raggiunta.

Iniziano le riflessioni sul futuro e, inevitabilmente, il nome di Romelu Lukaku torna ad occupare spazi importanti negli uffici di Castel Volturno. L’attaccante belga ha attraversato una stagione complessa: il rientro dal grave infortunio lo ha limitato a pochi spezzoni di gara, aprendo interrogativi legittimi sulla sua permanenza in azzurro. Ma l’addio non è scontato. Tutt’altro. A fine stagione, il Napoli avrà importanti valutazioni da fare con il suo numero 9. Manna e Lukaku: il patto che apre scenari diversi. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha già avviato i primissimi confronti con l’entourage del centravanti, rappresentato dall’agente Federico Pastorello. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku, il futuro al Napoli non è scontato: trattativa aperta e contatti in corso

Articoli correlati

Leggi anche: Lukaku–Fenerbahce, indiscrezione dalla Turchia: primi contatti in corso

Mateta Juventus, è ancora tutto aperto: contatti in corso tra i bianconeri e il Crystal Palace. L’aggiornamento sulla trattativadi Redazione JuventusNews24Mateta Juventus, è ancora tutto aperto: contatti in corso tra i bianconeri e il Crystal Palace per giungere ad un accordo.

#Lukaku non trattiene l’emozione dopo #VeronaNapoli #DAZN #SerieA

Aggiornamenti e notizie su Lukaku il futuro al Napoli non è...

Temi più discussi: Mignano: KDB va confermato, Lukaku no! Occhio al Lecce. Sul futuro di Conte; Conte, prove di futuro con il Napoli; Come può giocare ora il Napoli con De Bruyne, McTominay, Lukaku e tutti gli altri: pazza idea rimonta, si può?; TRIBUNA.COM * SERIE A: LUKAKU E DE BRUYNE VIA DAL NAPOLI? IL CLUB AZZURRO HA PRESO UNA DECISIONE SUL LORO FUTURO.

Troise: Fatico a immagine Lukaku al Napoli anche la prossima stagioneIl giornalista Ciro Troise è intervenuto durante il Bar di Tuttonapoli su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per ... msn.com

Napoli, riflessioni in corso su De Bruyne e Lukaku: a fine stagione si decide il futuroIl finale di campionato del Napoli non riguarda soltanto la corsa alla Champions League, ma anche alcune valutazioni importanti in chiave futura. Tra. tuttomercatoweb.com

Mercato Napoli, attenzione al futuro di #Lukaku, Juan Jesus, #Anguissa e soprattutto Lucca e Lang Il Corsport sottolinea che ci sarà un cambio di registro puntando su calciatori con un'età media decisamente più bassa di quella attuale. https://www.ilnapolista.i - facebook.com facebook

Attacco #Napoli, #Lukaku e #Hojlund possono giocare insieme VIDEO #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com