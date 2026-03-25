Luigi Riccardo scomparso da due giorni apprensione ad Aversa | l'appello del sindaco

Un uomo è scomparso ad Aversa lo scorso 23 marzo e da allora non ci sono sue tracce. Il sindaco della città ha pubblicato un appello su social media, chiedendo ai cittadini di collaborare e di segnalare eventuali informazioni utili alle autorità. La famiglia dell’uomo e le forze dell’ordine sono in attesa di aggiornamenti sulla vicenda.

L'uomo è scomparso lo scorso 23 marzo. Il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, ha diramato un appello via social, pregando la cittadinanza di attivarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Ragazzo scomparso da otto giorni: ricerche in corso, l'appello del sindacoAndrea Vetrugno, di San Pancrazio Salentino, è stato visto per l'ultima volta lo scorso 15 febbraio. Apprensione ad Aversa, Luigi sparito nel nulla: era a bordo della sua autoOre di apprensione ad Aversa per la scomparsa di Luigi Riccardo, 78 anni, di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di ieri, 23 marzo 2026. Contenuti e approfondimenti su Luigi Riccardo Discussioni sull' argomento Non dà più sue notizie dopo essere uscito in auto: appello del sindaco; AVERSA – Esce di casa e non fa più ritorno, l’appello disperato dei familiari; Non dà più sue notizie dopo essere uscito in auto | appello del sindaco. Ore di apprensione ad #Aversa per la scomparsa di Luigi Riccardo, 78 anni, di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di ieri, 23 marzo 2026. L’uomo si è allontanato dalla propria abitazione in via Mancone intorno alle ore 17:00, senza farvi più ritorno. Se - facebook.com facebook