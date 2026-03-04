Massimo Cacciari travolge la sinistra | Ecco perché Trump ha attaccato l' Iran

Massimo Cacciari ha commentato la situazione politica, sostenendo che la guerra in Iran ha provocato forti reazioni a sinistra. Il Pd e Avs hanno criticato pubblicamente Donald Trump per l’operazione nel paese di Khamenei, la Guida Suprema, svoltasi tramite un blitz di Israele e Stati Uniti nei giorni scorsi. Sono arrivate, quindi, nuove accuse e prese di posizione da parte di diversi esponenti politici.

La guerra in Iran di fatto ha scatenato la sinistra. Da più parti, dal Pd ad Avs sono arrivati attacchi (gli ennesimi) a Donald Trump per l'operazione nel paese di Khamenei, la Guida Suprema fatta fuori nei giorni scorsi dal blitz di Israele e Usa. I progressisti seminano profezie nefaste di conflitti mondiali, di crisi senza fine e cercano paladini del pacifismo come Pedro Sanchez. E a portare un po' di ordine nelle idee della sinistra è Massimo Cacciari che ospite di Otto e Mezzo su La7 spiega, a suo, dire, come stanno le cose. Secondo l'ex sindaco di Venezia questa guerra ha anche un significato geopolitico importante: "L'Iran ha una storia millenaria, è un paese di cento milioni di abitanti.

