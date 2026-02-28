L’attacco di Trump contro l’Iran si è verificato in un momento specifico e rappresenta una scelta precisa. Un ricercatore che ha lavorato nell’apparato di sicurezza israeliano ha analizzato le sei ragioni che hanno portato alla decisione di colpire. La situazione politica e le tensioni internazionali sono elementi chiave che hanno influenzato questa azione militare. La mossa è stata comunicata ufficialmente senza lasciare spazio a interpretazioni diverse.

Perché Donald Trump ha ordinato l'attacco sull'Iran? La decisione era da giorni nelle mani del presidente, che su Truth ha detto: «Il regime non potrà mai avere l'arma atomica, questa operazione è per difendere il popolo americano dalle minacce di Teheran, che ha tentato di ricostruire il suo programma atomico e stava sviluppando missili balistici a lungo raggio, in grado di raggiungere gli Stati Uniti. Colpiremo obiettivi del regime e militari, distruggeremo i loro missili, raderemo al suolo le loro strutture di produzione di armamenti, annichiliremo la loro marina militare». I preparativi erano di fatto in corso da settimane. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Perché Trump ha attaccato l'Iran ora? Le sei ragioni che lo hanno convinto a colpire

Attacco Usa e Israele all’Iran, perché Trump ha deciso di colpire proprio adessoL’attacco Usa e Israele all’Iran segna un cambio di fase nella crisi mediorientale e rappresenta la scelta più drastica compiuta da Donald Trump dal...

Perché Stati Uniti e Israele hanno (di nuovo) attaccato l’Iran, Donald Trump: “Stop al nucleare, importanti operazioni di combattimento”Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco all’Iran: il primo raid si è verificato nei pressi degli uffici della guida suprema, l’ayatollah Ali...

Iran, perché Trump congela l'attacco - Porta a porta 15/01/2026

Tutto quello che riguarda Perché Trump.

Temi più discussi: Perché Trump ha attaccato l'Iran ora? Le sei ragioni che lo hanno convinto; Tutto pronto per l'attacco Usa all'Iran, tra forze dispiegate e attesa delle decisioni di Trump; Attacco all'Iran oppure no? Le tre opzioni di Washington; Ma che cosa vuole Trump dall’Iran?.

Perché Trump ha attaccato l'Iran ora? Le sei ragioni che lo hanno convintoL'analisi di Rozenblat, ricercatore che ha lavorato nell’apparato di sicurezza israeliano: «Un cambio di regime ora», aveva scritto, «potrebbe essere più favorevole di un lungo processo diplomatico» ... corriere.it

Usa e Israele attaccano l'Iran, Trump: Iniziata una grande operazione. Elimineremo il regimeLo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz. Operazione congiunta con gli Usa. Uno degli obiettivi sarebbe una struttura presidenziale iraniana ... lastampa.it

Perché in USA non c' è nessuna inchiesta giudiziaria sui criminali che hanno approfittato delle e dei minorenni di Epstein Perché Trump protegge i criminali - facebook.com facebook

Perché non c’è un salto di qualità nel discorso di Trump alla Nazione. La versione di @polillog x.com