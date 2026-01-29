Sigfrido Ranucci racconta di vivere con la paura di qualcosa che potrebbe succedere da un momento all’altro. Nonostante questa costante preoccupazione, il giornalista dice di non voler smettere di fare, di continuare a lavorare e a essere presente, anche se i figli gli chiedono di mollare. Ranucci spiega che, per non lasciarsi bloccare, usa la tecnica del trapezista, cercando di mantenere la calma e andare avanti.

“Io vivo, ormai da anni, con la sensazione che possa accadermi qualcosa da un momento all’altro. Ma, siccome non voglio lasciarmi paralizzare, adotto la tecnica del trapezista. Me l’ha spiegata il mio vecchio direttore, Roberto Morrion e (il fondatore di RaiNews24, ndr ): quando diventi l’obiettivo di qualcuno, salta sul prossimo trapezio. Così sarà più difficile prenderti”, racconta Sigfrido Ranucci in un’intervista a “ Vanity Fair “. Il conduttore di “ Report “, romano, 64 anni, circa ottanta conteziosi aperti, duecentoquaranta da quando ha cominciato senza mai perdere una causa. È sotto scorta dal 2021 ma la notte tra il 16 e il 17 ottobre scorso è scampato a una bomba fatta esplodere sotto casa sua a Pomezia, distruggendo la sua auto e quella della figlia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vivo, ormai da anni, con la sensazione che possa accadermi qualcosa. Ma siccome non voglio paralizzarmi uso la tecnica del trapezista. I miei figli? Mi chiedono di mollare, ma non posso”: parla Sigfrido Ranucci

