Pronostico Al Nassr-Al-Taawon | Ronaldo non vuole mollare

L'incontro tra Al Nassr e Al Taawon, valido per la diciassettesima giornata della Saudi Pro League, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. Dopo un periodo di tre sconfitte consecutive, l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo cerca di ritrovare fiducia e punti preziosi in classifica. Di seguito, analisi delle probabili formazioni, pronostico e dettagli su come seguire la partita.

Al Nassr-Al-Taawon è una partita valida per la diciassettesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla C’è stato un periodo con tre sconfitte di fila che hanno allontanato l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo dalla testa della classifica del campionato saudita. Una vetta adesso saldamente in mano all’Al Hilal di Simone Inzaghi. E c’è da dirlo adesso: difficilmente questa squadra la mollerà da qui alla fine del campionato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma sappiamo benissimo che uno come CR7 non vuole mai mollare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Al Nassr-Al-Taawon: Ronaldo non vuole mollare Al Hilal Al Nassr 3-1, Inzaghi vince lo scontro diretto con Ronaldo: ecco com’è andataNella sfida tra Al Hilal e Al Nassr, Inzaghi si impone 3-1 su Ronaldo in un incontro ricco di tensioni. Pronostico Al-Ettifaq-Al Nassr: la striscia rimane apertaL'incontro tra Al-Ettifaq e Al Nassr, valido per l’undicesima giornata della Saudi Pro League, rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Al-Hilal Saudi Football Club - Al Fayha | pronostico & migliori quote | 22.01.2026; Damac-Al Nassr: dove vedere la Saudi League in TV e in Streaming; Al Ettifaq - NEOM SC | pronostico & migliori quote | 21.01.2026; Al Nassr vs Al Shabab Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Pro League 17-01-2026. Pronostico Al Hilal-Al Nassr: Inzaghi chiude i giochiAl Hilal-Al Nassr è una partita valida per la quattordicesima giornata della Saudi Pro League: formazioni, pronostico e dove vederla ... ilveggente.it Pronostici Al Hilal-Al Nassr: marcatore e tiri in portaPronostici Al Hilal-Al Nassr: il campionato saudita oggi potrebbe prendere una piega importante. Le scelte per marcatore e tiri in porta ... ilveggente.it TARGET - Bento, il portiere rivelazione dell'Al Nassr a cura di Andrea Caropreso #LBDV - facebook.com facebook

