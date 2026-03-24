Civitanova torna in campo nella Champions League di volley maschile, dopo aver superato Trento in tre set e aver già assicurato la qualificazione alle semifinali scudetto contro Verona. La squadra cerca ora di ottenere un risultato positivo contro Zawiercie, che rappresenta un ostacolo importante verso la Final Four. La sfida si svolge in un momento in cui i biancorossi sono concentrati sulla competizione continentale.

Civitanova si rituffa nella Champions League di volley maschile, dopo aver avuto la meglio nella serie contro Trento per 3-0 e avere già messo in cassaforte la partecipazione alle semifinali scudetto, dove se la dovrà vedere contro Verona tra una decina di giorni in gara-1. La Lube riprenderà la propria avventura continentale dopo aver conquistato il primo posto nella fase a gironi ed essersi risparmiata i playoff, all’orizzonte un turno a eliminazione diretta che mette in palio la qualificazione alla Final Four. L’appuntamento con l’andata dei quarti di finale è per mercoledì 25 marzo (ore 20.30), quando i cucinieri scenderanno in campo di... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Civitanova cerca il colpaccio in Champions League: Zawiercie osso duro verso la Final Four

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