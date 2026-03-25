Lotteria Unicef per l' istruzione in Siria | estrazione finale al Castello Imperiali
Sabato 28 marzo alle ore 18:00, al Castello Imperiali di Francavilla Fontana, si svolgerà l'estrazione finale della Lotteria provinciale di beneficenza organizzata dal Comitato Unicef di Brindisi. L'evento conclude la raccolta fondi destinata a sostenere progetti per l'istruzione in Siria. La cerimonia è aperta al pubblico e si terrà in una cornice storica della città.
Il Comitato provinciale di Brindisi conclude la raccolta fondi 2026 con un evento pubblico a Francavilla Fontana. Appuntamento sabato 28 marzo FRANCAVILLA FONTANA - Si terrà al Castello Imperiali di Francavilla Fontana, sabato 28 marzo alle ore 18:00, l'atteso momento finale della Lotteria provinciale di beneficenza organizzata dal Comitato Unicef di Brindisi. L'iniziativa, con una forte partecipazione della comunità locale, è stata promossa per sostenere l'istruzione delle bambine in Siria, confermando l'impegno costante dell'organizzazione nel garantire il diritto all'educazione nelle aree di crisi.... 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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