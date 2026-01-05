Lotteria Italia 2025-2026 | attesa per l’estrazione finale Boom di biglietti venduti
La Lotteria Italia 2025-2026 si avvicina all'estrazione finale, prevista per l’Epifania. Quest’anno si registra un aumento significativo di biglietti venduti, risposta che testimonia l’interesse dei partecipanti. L’evento rappresenta un momento di attesa per molti, con l’estrazione dei premi che si svolge ogni anno in questa ricorrenza. Restano pochi giorni per conoscere i numeri vincenti e i premi messi in palio.
Come ogni anno è fissata per il giorno dell’Epifania l’estrazione dei premi della Lotteria Italia 2025. C’è ormai poco tempo per acquistare i biglietti prima della chiusura delle vendite anche nella provincia di Latina, dove lo scorso anno è stato venduto un biglietto abbinato a un premio da. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
