Nasello e sostegno ai pescatori | l’assessora regionale Zabatta apre il confronto sul Tavolo Azzurro

La Regione Campania ha avviato un confronto con il settore ittico attraverso il Tavolo Azzurro, un organismo dedicato a discutere le principali criticità del comparto. L’assessora Fiorella Zabatta ha convocato il tavolo, che rappresenta un momento di confronto e ascolto per sostenere i pescatori e promuovere politiche di tutela e sviluppo del settore.

La Regione Campania avvia un confronto strutturato con il comparto ittico. L'assessora alla Pesca e Acquacoltura, Fiorella Zabatta, titolare anche delle deleghe a Tutela degli animali, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Protezione civile, Sport e Politiche giovanili, ha convocato il Tavolo Azzurro, organismo consultivo dedicato all'analisi delle principali criticità del settore. Dialogo immediato con produttori e associazioni. "Rafforziamo da subito il dialogo con i produttori e con le associazioni – ha dichiarato l'assessora Zabatta – garantendo un'attuazione efficace delle misure del FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura) per dare risposte rapide e concrete alle esigenze delle imprese e dei lavoratori del mare.

