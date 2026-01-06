No al Centro conferimento di via Papalia il Comitato di residenti avvia raccolta firme

Il Comitato di residenti di Japigia ha avviato una raccolta firme per opporsi alla realizzazione del Centro Comunale di raccolta differenziata in via Papalia. In occasione di una riunione, i residenti hanno espresso il loro dissenso alla proposta, evidenziando le possibili implicazioni per il quartiere. L'iniziativa mira a coinvolgere la comunità e a tutelare gli interessi locali riguardo a questa potenziale nuova struttura.

Una riunione per ribadire il proprio no alla realizzazione del Centro Comunale di raccolta differenziata in via Papalia, nel quartiere Japigia di Bari. Circa 150 cittadini hanno preso parte al confronto organizzato dal locale Comitato di residenti negli spazi della chiesa di San Marco. Un. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - "No al Centro conferimento di via Papalia", il Comitato di residenti avvia raccolta firme Leggi anche: Nuovo Centro comunale di raccolta in via Papalia, indetto un incontro pubblico il 7 gennaio a Japigia Leggi anche: Nuovo Centro comunale di raccolta in via Papalia, indetto un incontro pubblico il 7 gennaio a Japigia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Bari, il comitato dei residenti del quartiere Japigia: «No al centro raccolta in via Papalia»; Ventimiglia, in arrivo 15 eco-isole informatizzate per la raccolta differenziata nel centro cittadino; Raccolta rifiuti ad Agrigento: il calendario dal 31 dicembre al 7 gennaio; Raccolta differenziata, Confcommercio: Sistema in sovraccarico strutturale. Più servizi e infrastrutture, non solo sanzioni. Si comunica che il servizio di conferimento degli ingombranti presso l'eco centro per problemi tecnici in questi giorni non sarà attivo, la riapertura del servizio verrà comunicata su questa pagina. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.