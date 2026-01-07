Questo è papà | il libro di Davide Vinciprova arriva negli States e ad Agrigento si avvia una raccolta firme

“Questo è Papà”, scritto da Davide Vinciprova, presidente del Movimento Centralità Familiare, approda negli Stati Uniti. Contestualmente, ad Agrigento si avvia una raccolta firme per sostenere il libro e le tematiche affrontate, che riguardano l’uguaglianza genitoriale e la tutela delle relazioni familiari. L’opera si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e confronto sui diritti delle famiglie, promuovendo valori fondamentali per la società.

"Questo è Papà", il libro scritto da Davide Vinciprova, presidente del Movimento Ccntralità familiare e ambasciatore dell'uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari, compie un nuovo passo nel suo percorso internazionale. L'opera, già al centro di un progetto di.

