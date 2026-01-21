Osservatorio sullo Stato della Provincia | focus sulla Caudina

L’Osservatorio sullo Stato della Provincia di Avellino torna a focalizzarsi sulla Valle Caudina, offrendo un momento di confronto tra istituzioni e comunità locali. Promossa dalla Prefettura, l’iniziativa mira a raccogliere esigenze, istanze e prospettive delle realtà territoriali per favorire un’analisi condivisa dello stato attuale e delle prospettive di sviluppo della zona. Un’occasione importante per ascoltare e comprendere le peculiarità di questa parte della provincia.

La Valle Caudina è stata protagonista di un confronto diretto con le istituzioni in occasione della nuova tappa dell' Osservatorio sullo Stato della Provincia di Avellino, l'iniziativa promossa dalla Prefettura per raccogliere direttamente dai territori bisogni, istanze e aspettative delle comunità locali. L'incontro si è svolto nel pomeriggio presso un gremito Auditorium del Comune di Rotondi e ha coinvolto le comunità di R otondi, Cervinara, Roccabascerana e San Martino Valle Caudina, con la partecipazione dei Sindaci, delle Forze dell'Ordine e di una numerosa rappresentanza della cittadinanza.

