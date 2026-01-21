L' Osservatorio sullo stato della Provincia fa tappa in Valle Caudina | l' incontro a Rotondi

L'Osservatorio sullo stato della Provincia di Avellino si presenta nella Valle Caudina, con un incontro a Rotondi. L'appuntamento mira a favorire un confronto tra istituzioni, amministrazioni locali e comunità del territorio, per approfondire le questioni e le prospettive della provincia. Un momento di ascolto e dialogo utile a valutare lo stato attuale e le possibili iniziative future per la zona.

Sarà la Valle Caudina ad ospitare il prossimo appuntamento dell’Osservatorio sullo stato della Provincia di Avellino, che questo pomeriggio farà tappa a Rotondi per un momento di confronto diretto tra le istituzioni dello Stato, le amministrazioni locali e le comunità del territorio.L’incontro.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: “Caudina Viva”, la Valle fa sistema: otto comuni uniti per rilanciare commercio, identità e futuro Leggi anche: Droga tra Valle Caudina e Valle di Suessola: condanne annullate dalla Corte d’Appello Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Relazione annuale dell’Osservatorio sul termovalorizzatore di Acerra: i risultati dei controlli, le proposte; Eventi e Formazione | Eventi | Mobilità elettrica e industria italiana: i risultati della survey 2025; Sindrome di Wiskott-Aldrich: oggi nuove speranze per una malattia rara e complessa - OMaR; Edificio abbadonato in via Cronato, esposto di Cisal e Osservatorio nazionale sulla pubblica amministrazione. Osservatorio sullo Stato della Provincia: mercoledì tappa nella Valle CaudinaIl Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, accompagnata dal Questore della Provincia di Avellino, Dott. Pasquale Picone, dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, Col. Angelo Zi ... irpinianews.it Le emergenze della città, la prefettura riunisce l'OsservatorioIstituzioni a confronto in città sulle situazioni di emergenza del capoluogo irpino, anche all’indomani degli attentati alla concessionaria e all’attività commerciale. Mercoledì 15 ottobre, alle 16:30 ... ilmattino.it Sul sito dell'INGV Osservatorio Vesuviano è stato pubblicato il bollettino settimanale di sorveglianza vulcanica dei Campi Flegrei (12 - 18 gennaio 2026). https://buff.ly/ZWtHUOE #INGV #osservatoriovesuviano #campiflegrei #sorveglianzavulcanica facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.