A fuoco garage a Formigine tanta paura ma nessun ferito

La notte tra venerdì e sabato si è alzata una colonna di fumo nero a Formigine, quando un incendio ha preso fuoco in un garage di via Pietro Giusti. Le fiamme hanno causato molta paura tra i residenti, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Un incendio è divampato nella notte tra venerdì e sabato all’interno di un garage in via Pietro Giusti a Formigine. L’allarme è scattato intorno all’1.45 e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Modena. Sul posto è giunta la squadra del Distaccamento di Sassuolo.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Formigine Giusti Cinisello Balsamo, incendio in un appartamento di via Mozart: tanta paura ma nessun ferito Nella giornata del 16 gennaio 2026, a Cinisello Balsamo, un incendio si è sviluppato in un appartamento di via Mozart 23. Va a fuoco un garage: nessun ferito, ingenti i danni Nella notte del 24 gennaio, un incendio ha interessato un garage in via Cartara, nel comune di Fontaniva. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Formigine Giusti Argomenti discussi: A fuoco un garage a Levico, tre persone in ospedale; Auto avvolte dalle fiamme e rogo in un garage: vigili del fuoco al lavoro nella notte; Va a fuoco un garage: nessun ferito, ingenti i danni; Il fumo esce da un garage tra le casette e poi le fiamme (FOTO), intervento dei vigili del fuoco per spegnere un incendio. Autorimessa a fuoco nella notte a FormigineLa scorsa notte, le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena sono intervenute nel comune di Formigine per domare un incendio sviluppatosi all’interno di un garage in via Pietro Giusti. L’all ... sassuolo2000.it Rogo in un garage nella notte a FormigineLa Provincia: I vigili del fuoco hanno circoscritto il rogo nel minor tempo possibile, evitando che le fiamme si propagassero alle abitazioni o ai locali adiacenti ... lapressa.it Bufera in consiglio comunale a Formigine: “Il diritto di voto alle donne è stato un attacco all’unità familiare” A pronunciarle il consigliere Costantino Righi Riva della lista civica per " Cambiare".... - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.