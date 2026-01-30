L' agente segreto la storia vera dietro alla scena della gamba mozzata nel film brasiliano

Un film brasiliano sta facendo parlare di sé in tutto il mondo. Si tratta di un neo-noir che ora è nelle sale e punta a conquistare quattro premi Oscar, tra cui miglior film e miglior attore a Wagner Moura. La scena più discussa? una sequenza incredibile con una gamba mozzata, che ha già fatto discutere gli spettatori e i critici.

L'ex Pablo Escobar di Narcos interpreta un ingegnere coinvolto negli scontri civili durante la dittatura militare brasiliana, che cerca di sfuggire alle persecuzioni e resistere a un regime autoritario. Il film, diventato il maggior incasso nella carriera di Mendonça (con 18,7 milioni di real in totale), è un omaggio a classici come Senza un attimo di tregua di John Boorman, L'orecchio di Karel Kachyna e Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri. In un mix di live action e animazione in stop-motion, il realismo magico della sopracitata scena della gamba mozzata affonda le sue radici tanto nella cronaca quanto nel folklore di Recife.

