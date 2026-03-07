ahmen in scena storia vera di asim tra burocrazia e immigrazione

Prosegue la Stagione 2025–2026 del Teatro Comunale di Bucine "Storie condivise": una stagione che intreccia arte, memoria, linguaggi e visioni. Un racconto collettivo che parla al presente e lo trasforma. Questa sera sabato 7 marzo alle 21,15, il Cromo Collettivo Artistico presenta " Ahmen ", storia vera di Asim e del suo tentativo di ricongiungersi alla moglie in Pakistan. Lo spettacolo, scritto e diretto da Tommaso Burbuglini, affronta la violenza burocratica che colpisce molti immigrati. Finalista del bando Forever Young 2024, è parte del progetto Romaeuropa Festival 2023. "Ahmen" è uno spettacolo teatrale, vincitore del premio della critica Direction Under 30, che porta in scena la storia vera di Asim Javed, un cittadino pakistano immigrato in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

