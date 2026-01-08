Brescianini Fiorentina fumata bianca per il trasferimento dall’Atalanta | i dettagli dell’affare spunta una clausola!

La Fiorentina ha concluso l’accordo con l’Atalanta per il trasferimento di Romano Brescianini. La trattativa si è definita con successo e include una clausola nel contratto. Il centrocampista sarà a disposizione della squadra viola nelle prossime settimane, portando nuove possibilità a disposizione del tecnico. Maggiori dettagli sull’intesa e sulle modalità del trasferimento saranno comunicati nei prossimi giorni.

Corriere dello Sport: “Brescianini alla Fiorentina in prestito da 3 milioni più obbligo condizionato a 12” - L'articolo Corriere dello Sport: “Brescianini alla Fiorentina in prestito da 3 milioni più obbligo condizionato a 12” sembra essere il primo su Labaro Viola. msn.com

#Brescianini alla #Fiorentina in dirittura d’arrivo • Prestito con diritto di riscatto • Il riscatto diventa obbligatorio in caso di salvezza • Affare da 15M totali #calciomercato x.com

La Fiorentina è sempre più vicina a Brescianini facebook

