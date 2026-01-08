Brescianini Fiorentina fumata bianca per il trasferimento dall’Atalanta | i dettagli dell’affare spunta una clausola!

La Fiorentina ha concluso l’accordo con l’Atalanta per il trasferimento di Romano Brescianini. La trattativa si è definita con successo e include una clausola nel contratto. Il centrocampista sarà a disposizione della squadra viola nelle prossime settimane, portando nuove possibilità a disposizione del tecnico. Maggiori dettagli sull’intesa e sulle modalità del trasferimento saranno comunicati nei prossimi giorni.

Brescianini Fiorentina, fumata bianca per il trasferimento dall’Atalanta: i dettagli dell’affare per il centrocampista svelati da Romano Marco Brescianini è pronto a vestire la maglia della Fiorentina. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club toscano ha definito l’intesa con l’Atalanta per il trasferimento del centrocampista classe 2000. L’operazione si basa su un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

