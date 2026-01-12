La segnalazione di alcuni cittadini | Degrado e rifiuti viale Luisa d' Annunzio è stata dimenticata FOTO

Alcuni cittadini di viale Luisa d'Annunzio segnalano uno stato di degrado e accumulo di rifiuti lungo la strada. Residenti e lavoratori evidenziano la mancanza di interventi di manutenzione, evidenziando una condizione di abbandono che necessita di attenzione. La segnalazione mira a sensibilizzare le autorità competenti per un intervento tempestivo e migliorare le condizioni di questa area.

Alcuni residenti e lavoratori di viale Luisa d'Annunzio lamentano lo stato di abbandono nel quale versa la strada.Chi ci ha contattato, come l'ex consigliere di circoscrizione Antonio Tarabborrelli e un lavoratore della zona, denunciano come dopo il G7 che si è tenuto nell'Aurum mancano gli.

