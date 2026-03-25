A Piazza Affari si registrano tensioni tra le forze sindacali e le istituzioni, mentre i mercati finanziari continuano a mostrare volatilità a causa degli eventi in Medio Oriente. La situazione si accompagna a proteste e manifestazioni che coinvolgono lavoratori e rappresentanti dei dipendenti, evidenziando una fase di instabilità sia nel settore economico che in quello sindacale.

di Andrea Gianni MILANO Non c’è pace in piazza Affari, non solo per gli scossoni sui mercati finanziari della guerra in Medio Oriente ma anche sul fronte sindacale. Le sigle First Cisl, Fisac Cgil e Fabi hanno avviato "le procedure per proclamare lo sciopero nelle aziende italiane del Gruppo Euronext ", la federazione di Borse europee che, oltre a Milano, comprende anche Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Dublino, Oslo e Atene. Sarebbe il secondo sciopero nella storia della Borsa, dopo la prima mobilitazione del 2024 contro lo svuotamento delle competenze, denunciato dai sindacati, della realtà milanese. Quali sono i motivi della nuova... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo scontro in piazza Affari. Borsa ancora in sciopero: "Stress, tagli, orari dilatati"

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