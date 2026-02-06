La tensione tra Cristiano Ronaldo e la Saudi Pro League si infiamma. Il portoghese non ha giocato l’ultima partita con l’Al-Nassr e sembra intenzionato a continuare la sua protesta, alimentando le polemiche che sono scoppiate in questi giorni. La situazione resta calda e il futuro del campione portoghese in Arabia Saudita resta incerto.

Mercato Milan: deciso il futuro di Bartesaghi. Rinnovo o no? Svelato il piano del club rossonero per il terzino classe 2005 Beppe Riso rivela: «Tonali alla Juve? È ancora presto. Ecco cosa è successo per Frattesi, su Giovane-Napoli vi dico questo» Calciomercato Inter, Marotta tenta il clamoroso sgarbo alla Juventus! Non solo Vlahovic, vuol soffiare questo big bianconero a parametro zero Sampdoria, Cagni bacchetta: «Ha cambiato 63 giocatori in tre anni e tanti allenatori, non può funzionare così!» Mercato Milan: deciso il futuro di Bartesaghi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cristiano Ronaldo ancora in “sciopero”? Lo scontro con la Saudi Pro League si infiamma

Approfondimenti su Cristiano Ronaldo Lega

Cristiano Ronaldo torna a fermarsi.

Cristiano Ronaldo ha deciso di non allenarsi più con l'Al-Nassr, in segno di protesta.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cristiano Ronaldo Lega

Argomenti discussi: Le regole dell'allenamento di Cristiano Ronaldo: la routine a 41 anni per essere in forma come a 20; I capocannonieri in competizioni UEFA per club: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi dominano la classifica, Harry Kane al sesto posto, Kylian Mbappé ottavo; Cristiano Ronaldo festeggia 41 anni con una missione: i 1000 gol; Lo sciopero di Cristiano Ronaldo, il trasferimento di Benzema e lo scoppio del caos: cosa sta succedendo in Arabia Saudita.

Ronaldo ancora in sciopero, la Saudi Pro League ha un moto d’orgoglio e lo rimprovera (ancora in modo blando)Nessun individuo, per quanto importante, può prendere decisioni che vadano oltre gli interessi del proprio club ... ilnapolista.it

Ronaldo ancora in sciopero. Arriva la risposta della Saudi Pro League: Nonostante sia importante, non può...Il braccio di ferro tra il campione portoghese e l'Al-Nassr continua, ora è a rischio anche la gara contro l' Al-Ittihad. Ma la lega non ci sta e controbatte ... corrieredellosport.it

Cracks +. . Cristiano Ronaldo e il suo impressionante gol su calcio di punizione facebook

Tramite un portavoce, la Saudi League ha risposto al comportamento di Cristiano Ronaldo, che non ha giocato le ultime due partite con l’Al-Nassr come forma di protesta nei confronti del sistema CR7 accusa PIF, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita che deti x.com