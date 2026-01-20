Borsa Piazza Affari vale quasi metà Pil nel 2025

Nel 2025, la capitalizzazione della Borsa di Milano si avvicina a metà del PIL italiano, secondo l’ultimo bollettino della Consob. Questo dato evidenzia l’importanza del mercato azionario nel contesto economico nazionale e riflette le tendenze di crescita e sviluppo del sistema finanziario italiano. Un’analisi che permette di comprendere meglio il ruolo di Piazza Affari nell’economia del paese.

La Borsa di Piazza Affari nel 2025 vale quasi metà del Pil italian o. La crescita della capitalizzazione della Borsa di Milano è il dato principale che emerge dall’ultimo bollettino statistico della Consob, l’Autorità italiana per la vigilanza dei mercati italiani. Ancora in aumento gli scambi azionari (+30%) e quelli sui titoli di Stato italiani (+39%). Prosegue la riduzione del numero di società quotate e ammesse alle negoziazioni. È in lieve recupero il segmento Egm. La capitalizzazione aumenta del 28%. Nell’ultimo bollettino statistico, sezione Mercati relativo al secondo semestre 2025, il quadro che emerge mostra il rafforzamento dell’attività dei mercati finanziari italiani nel 2025: la capitalizzazione complessiva delle società vigilate dalla Consob ha registrato una crescita significativa (+28,8%), portando il valore di mercato delle azioni scambiate vicino alla metà del Pil italiano (48%), il valore più alto dall’avvio delle rilevazioni della Consob. 🔗 Leggi su Lapresse.it

