Cambiamento climatico | lo scioglimento dei ghiacci in soccorso!

Il disgelo dei ghiacci ha un impatto diretto sul clima mondiale. Secondo alcune simulazioni, il riscaldamento sta portando allo scioglimento del West Antarctic Ice Sheet (WAIS), e in alcuni scenari questa situazione potrebbe far collassare l’Atlantico Meridionale Meridionale Circolazione (AMOC). Se il processo continua, potrebbe cambiare il modo in cui l’acqua calda si muove nell’oceano, influenzando il clima di molte regioni.

Secondo simulazioni, in alcuni scenari le acque di disgelo del WAIS preverrebbero il collasso dell'AMOC. Ma è meglio non farci affidamento

