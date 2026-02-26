L'alcol test incastra gli scimpanzé | le analisi delle urine confermano che si ubriacano con la frutta fermentata

Nuovi test sulle urine degli scimpanzé in Uganda mostrano che questi animali consumano frutta fermentata, risultando positivi all'etanolo. La scoperta mette in luce un comportamento condiviso con l'uomo, sollevando domande sulle interazioni tra fauna selvatica e ambienti umanizzati. Le analisi confermano che l'assunzione di alcol avviene in modo regolare, evidenziando un fenomeno che richiede ulteriori approfondimenti.

