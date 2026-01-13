È morta Ai la scimpanzé geniale che amava disegnare e che ha messo in discussione il confine tra umani e altri primati

È deceduta Ai, la scimpanzé nota per le sue capacità di disegno e apprendimento, che ha contribuito a mettere in discussione il confine tra umani e altri primati. La sua esperienza ha rappresentato un importante passo nello studio delle capacità cognitive dei primati e ha sollevato riflessioni sulle implicazioni etiche di tali scoperte.

