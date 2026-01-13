È morta Ai la scimpanzé geniale che amava disegnare e che ha messo in discussione il confine tra umani e altri primati
È deceduta Ai, la scimpanzé nota per le sue capacità di disegno e apprendimento, che ha contribuito a mettere in discussione il confine tra umani e altri primati. La sua esperienza ha rappresentato un importante passo nello studio delle capacità cognitive dei primati e ha sollevato riflessioni sulle implicazioni etiche di tali scoperte.
Ai, una scimpanzé dalle straordinarie capacità cognitive, sapeva leggere, contare e disegnare. La sua vita ha cambiato la ricerca sui primati, ma solleva ancora interrogativi etici. Il suo nome significa "amore" in giapponese, aveva 49 anni e venne catturata in natura da cucciola nel 1977. 🔗 Leggi su Fanpage.it
