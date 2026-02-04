Scheletro nell' area golenale del Po | potrebbe essere di Jaskaran Singh

Scheletro trovato nel Po, potrebbe essere di Jaskaran Singh. Il corpo scheletrico è stato scoperto nel pomeriggio di giovedì nella zona golenale a Polesine Zibello. La polizia sta cercando di chiarire se si tratta del 24enne indiano scomparso a luglio 2025 da Pieveottoville. La scoperta ha portato subito le forze dell’ordine sul posto per i rilievi e le verifiche.

Potrebbe essere di Jaskaran Singh, il 24enne indiano scomparso a luglio 2025 da Pieveottovillle, lo scheletro ritrovato nel pomeriggio di giovedì 29 gennaio nella zona golenale del Po a Polesine Zibello. È l'ipotesi più plausibile allo stato delle indagini, condotte dai carabinieri nel nucleo.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Jaskaran Singh Delocalizzazione di via Po: è scontro: "No a palazzine nell’area agricola" La proposta di delocalizzare le palazzine di via Po ha suscitato forti reazioni tra i residenti di Vallevenere. Ritrovato uno scheletro umano lungo il Po: indagini in corso Un scheletro umano è stato trovato oggi pomeriggio lungo il fiume Po, a Polesine Zibello, nel Parmense. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Jaskaran Singh Argomenti discussi: Scheletro in un’area golenale del Po nel Parmense, indagini dei carabinieri; Parma, ritrovato uno scheletro in un'area golenale del fiume Po a Polesine Zibello; Scheletro nel Po nel Parmense, indagano i carabinieri; Parma, scheletro umano in un’area golenale del Po. Scheletro in un'area golenale del Po nel Parmense, indagini dei carabinieri(ANSA) - BOLOGNA, 29 GEN - Uno scheletro umano è stato ritrovato oggi pomeriggio a Polesine Zibello, in una zona golenale del fiume Po nel ... notizie.tiscali.it Ritrovato uno scheletro umano lungo il Po: indagini in corsoMacabro ritrovamento nel pomeriggio di oggi a Polesine Zibello, nel Parmense, dove uno scheletro umano è stato rinvenuto in un’area golenale del fiume Po. Sul ... thesocialpost.it “Aveva un turbante nero”: Cerchiamo ancora Jaskaran Singh, scomparso dalla provincia #Parma il 16 luglio. Il telefono spento, la bicicletta trovata con una gomma a terra, vicino casa di un amico che non lo ha visto. Perché non ha mai risposto agli appelli Q - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.