milano lo spacciatore di rogoredo potrebbe essere stato colpito di rimbalzo

La vittima, un uomo di Rogoredo, è stata uccisa il 26 gennaio scorso durante un controllo antidroga della polizia. Ora gli investigatori cercano di capire se l’uomo è stato colpito di rimbalzo, magari da un colpo partito accidentalmente durante lo scambio di fuoco. La scena del delitto si è svolta in via Padova, e il proiettile deformato trovato nel cranio della vittima conferma che si è trattato di un colpo molto vicino. La polizia sta lavorando per chiarire cosa sia successo e se ci siano responsabilità precise.

Lo spacciatore di Rogoredo potrebbe essere stato colpito di rimbalzo il 26 gennaio scorso, durante un controllo antidroga da parte della polizia. Sarebbero queste le ultime novità emerse dagli esami degli esperti balistici. Nell'immagine, il proiettile estratto dal cranio di Abderrahim Mansouri: come si può vedere dalla foto, è deformato, un dato incompatibile con un impatto diretto. Questo dettaglio farebbe pensare che prima di colpire il 28enne, il proiettile abbia intercettato un bersaglio intermedio e che, urtandolo, si sia danneggiato: tra le ipotesi, quella che sia rimbalzato per terra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

La vicenda si complica a Rogoredo, dove un pusher è stato ucciso da un colpo di pistola sparato da un poliziotto.

L’autopsia su Abderrahim Mansouri non chiarisce ancora come siano andate le cose quella notte a Rogoredo.

